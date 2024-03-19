Министерство ВС Франции отреагировало на сообщение Нарышкина о планах Парижа
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«Информация, переданная директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, является ещё одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации», — говорится в заявлении французского ведомства.
Вместе с этим министерство не стало делать заявлений об отсутствии планов, о которых сообщила СВР.
По поступающим в СВР данным, Франция уже готовится отправить контингент на Украину, его численность составит порядка 2 тыс. военных. Нарышкин предупредил, что французские военные, которых планируется расквартировать на Украине, станут для армии России приоритетной и законной целью.