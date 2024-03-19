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Министерство ВС Франции отреагировало на сообщение Нарышкина о планах Парижа

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Министерство Вооружённых сил Франции отреагировало на заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Париж занимается подготовкой военных для расквартирования на Украине. Французское ведомство обвинило российскую разведку в «массовой дезинформации».
Министерство ВС Франции отреагировало на сообщение Нарышкина о планах Парижа
  • Gettyimages.ru

«Информация, переданная директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, является ещё одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации», — говорится в заявлении французского ведомства.

Вместе с этим министерство не стало делать заявлений об отсутствии планов, о которых сообщила СВР.

По поступающим в СВР данным, Франция уже готовится отправить контингент на Украину, его численность составит порядка 2 тыс. военных. Нарышкин предупредил, что французские военные, которых планируется расквартировать на Украине, станут для армии России приоритетной и законной целью.

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