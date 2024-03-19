Нарышкин: Макрон не признаёт гибели французов на Украине из страха протестов
- РИА Новости
По его словам, обнародование этой информации способно спровоцировать граждан на протесты, особенно в условиях проходящих в стране массовых антиправительственных выступлений фермеров.
«Макрону рано или поздно придётся раскрыть неприглядную правду, но он будет стремиться максимально оттянуть «признательные показания». Как говорят в Елисейском дворце, число погибших французов «уже превысило психологически значимый порог»», — говорится в заявлении СВР, поступившем в RT.
В то же время власти Франции, по словам Нарышкина, готовятся отправить на Украину 2 тыс. военнослужащих.
Сейчас Польша остаётся безусловным лидером по числу убитых наёмников на Украине — в зону боевых действий приехали 2960 боевиков, 1497 из них уничтожены, сообщало Министерство обороны России.
Что касается французских наёмников, то в ходе боёв с ВС России были убиты уже 147 боевиков, отметило ведомство.