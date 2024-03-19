Страх возможных протестов вынуждает президента Франции Эммануэля Макрона оттягивать признание гибели французских военных на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, обнародование этой информации способно спровоцировать граждан на протесты, особенно в условиях проходящих в стране массовых антиправительственных выступлений фермеров.

«Макрону рано или поздно придётся раскрыть неприглядную правду, но он будет стремиться максимально оттянуть «признательные показания». Как говорят в Елисейском дворце, число погибших французов «уже превысило психологически значимый порог»», — говорится в заявлении СВР, поступившем в RT.

В то же время власти Франции, по словам Нарышкина, готовятся отправить на Украину 2 тыс. военнослужащих.

Сейчас Польша остаётся безусловным лидером по числу убитых наёмников на Украине — в зону боевых действий приехали 2960 боевиков, 1497 из них уничтожены, сообщало Министерство обороны России.

Что касается французских наёмников, то в ходе боёв с ВС России были убиты уже 147 боевиков, отметило ведомство.