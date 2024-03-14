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Минобороны России: Польша остаётся лидером по числу убитых наёмников в зоне СВО

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Польша остаётся безусловным лидером по числу убитых наёмников на Украине — в зону боевых действий приехали 2960 боевиков, из них уничтожены 1497 человек, заявило Министерство обороны России.
Минобороны России: Польша остаётся лидером по числу убитых наёмников в зоне СВО
  • РИА Новости

«Из Грузии прибыло 1042 боевика, из которых 561 был уничтожен. Прибывшие из США 1113 «солдат удачи» потеряли убитыми 491 человека. Уничтожено более 40% канадских наёмников (422 из 1005). Из 822 боевиков, прибывших из Великобритании, уничтожено 360», — сообщает ведомство.

Из Румынии прибыли 784 наёмника, уничтожены — 349, а из Германии на Украину приехали 235 человек, 88 из них убиты.

Что касается французских наёмников, то в ходе боёв с ВС России были убиты уже 147 боевиков, отметило министерство.

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