Минобороны России: Польша остаётся лидером по числу убитых наёмников в зоне СВО
- РИА Новости
«Из Грузии прибыло 1042 боевика, из которых 561 был уничтожен. Прибывшие из США 1113 «солдат удачи» потеряли убитыми 491 человека. Уничтожено более 40% канадских наёмников (422 из 1005). Из 822 боевиков, прибывших из Великобритании, уничтожено 360», — сообщает ведомство.
Из Румынии прибыли 784 наёмника, уничтожены — 349, а из Германии на Украину приехали 235 человек, 88 из них убиты.
Что касается французских наёмников, то в ходе боёв с ВС России были убиты уже 147 боевиков, отметило министерство.