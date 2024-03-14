Польша остаётся безусловным лидером по числу убитых наёмников на Украине — в зону боевых действий приехали 2960 боевиков, из них уничтожены 1497 человек, заявило Министерство обороны России.

«Из Грузии прибыло 1042 боевика, из которых 561 был уничтожен. Прибывшие из США 1113 «солдат удачи» потеряли убитыми 491 человека. Уничтожено более 40% канадских наёмников (422 из 1005). Из 822 боевиков, прибывших из Великобритании, уничтожено 360», — сообщает ведомство.

Из Румынии прибыли 784 наёмника, уничтожены — 349, а из Германии на Украину приехали 235 человек, 88 из них убиты.

Что касается французских наёмников, то в ходе боёв с ВС России были убиты уже 147 боевиков, отметило министерство.