ХАМАС: победа Путина отвечает интересам Палестины и Ближнего Востока в целом
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Путин известен своей непоколебимой позицией в поддержку палестинского вопроса и права палестинского народа на «сопротивление оккупации», что видно в позиции Москвы в Совбезе ООН.
«Победа президента Путина (на выборах. — RT) отвечает стратегическим интересам для палестинцев и региона в целом», — отметил он.
Ранее зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Израиль намеренно создаёт препятствия для расследования преступлений, совершаемых в секторе Газа.
1 марта прибывшие в Москву палестинские фракции выразили России благодарность за позицию в поддержку палестинского вопроса.