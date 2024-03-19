ХАМАС: победа Путина отвечает интересам Палестины и Ближнего Востока в целом

Победа Владимира Путина на выборах в России отвечает интересам палестинцев и Ближнего Востока в целом, заявил член политического бюро палестинского движения ХАМАС Бассем Наим.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Путин известен своей непоколебимой позицией в поддержку палестинского вопроса и права палестинского народа на «сопротивление оккупации», что видно в позиции Москвы в Совбезе ООН.

«Победа президента Путина (на выборах. — RT) отвечает стратегическим интересам для палестинцев и региона в целом», — отметил он.

Ранее зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Израиль намеренно создаёт препятствия для расследования преступлений, совершаемых в секторе Газа.

1 марта прибывшие в Москву палестинские фракции выразили России благодарность за позицию в поддержку палестинского вопроса.