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Палестинские фракции выразили России благодарность за поддержку Палестины

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Прибывшие в Москву палестинские фракции выразили России благодарность за позицию в поддержку палестинской проблемы.
Палестинские фракции выразили России благодарность за поддержку Палестины
  • РИА Новости

«Собравшиеся в городе Москва палестинские фракции выразили благодарность и признательность российскому руководству за организацию встреч и за его позицию в поддержку палестинской проблемы», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что десятки жителей Газы погибли в ходе давки и под колёсами грузовиков, которые доставили гумпомощь на север анклава.

Позднее стало известно, что Совбез ООН соберётся на закрытое заседание по Ближнему Востоку после атаки на жителей Газы во время раздачи гумпомощи.

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