Миссия России при ООН: Израиль препятствует расследованию преступлений в Газе

Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Израиль намеренно создаёт препятствия для расследования преступлений, совершаемых в секторе Газа.

Об этом пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что гибнут тысячи людей и Международный суд ООН констатирует высокую вероятность геноцида, происходящего в секторе Газа. При этом ООН, по её словам, не имеет доступа для получения достоверной информации.

«Израиль намеренно создаёт препятствия для такого доступа», — отметила Заболоцкая.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ «доберётся» до высшего руководства палестинского движения ХАМАС.

При этом американский лидер Джо Байден отмечал, что у США нет красной линии в отношении действий Израиля в секторе Газа.

По данным Министерства здравоохранения анклава, более 30,9 тыс. человек погибли с начала военной операции израильских сил в секторе Газа.