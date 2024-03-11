Миссия России при ООН: Израиль препятствует расследованию преступлений в Газе
Об этом пишет ТАСС.
Она подчеркнула, что гибнут тысячи людей и Международный суд ООН констатирует высокую вероятность геноцида, происходящего в секторе Газа. При этом ООН, по её словам, не имеет доступа для получения достоверной информации.
«Израиль намеренно создаёт препятствия для такого доступа», — отметила Заболоцкая.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ «доберётся» до высшего руководства палестинского движения ХАМАС.
При этом американский лидер Джо Байден отмечал, что у США нет красной линии в отношении действий Израиля в секторе Газа.
По данным Министерства здравоохранения анклава, более 30,9 тыс. человек погибли с начала военной операции израильских сил в секторе Газа.