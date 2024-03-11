RT в Telegram
Подпишись

Миссия России при ООН: Израиль препятствует расследованию преступлений в Газе

Короткая ссылка
Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Израиль намеренно создаёт препятствия для расследования преступлений, совершаемых в секторе Газа.

Об этом пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что гибнут тысячи людей и Международный суд ООН констатирует высокую вероятность геноцида, происходящего в секторе Газа. При этом ООН, по её словам, не имеет доступа для получения достоверной информации.

«Израиль намеренно создаёт препятствия для такого доступа», — отметила Заболоцкая.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ «доберётся» до высшего руководства палестинского движения ХАМАС.

При этом американский лидер Джо Байден отмечал, что у США нет красной линии в отношении действий Израиля в секторе Газа.

По данным Министерства здравоохранения анклава, более 30,9 тыс. человек погибли с начала военной операции израильских сил в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить