Нетаньяху: Израиль находится на пути к «абсолютной победе» в секторе Газа

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ «доберётся» до высшего руководства палестинского движения ХАМАС.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Израиль находится на пути к «абсолютной победе» в секторе Газа.

«На пути к этой победе мы уже уничтожили номер 4 в ХАМАС. Номера 3, 2 и 1 — в пути. Все смертны, мы доберёмся до всех», — сказал премьер.

Ранее Нетаньяху заявил, что военная операция ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа может быть завершена через один-два месяца.

Министерство здравоохранения анклава сообщало, что более 30,9 тыс. человек погибли с начала военной операции израильских сил в секторе Газа.