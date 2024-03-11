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Нетаньяху: Израиль находится на пути к «абсолютной победе» в секторе Газа

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ «доберётся» до высшего руководства палестинского движения ХАМАС.
Нетаньяху: Израиль находится на пути к «абсолютной победе» в секторе Газа
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Израиль находится на пути к «абсолютной победе» в секторе Газа.

«На пути к этой победе мы уже уничтожили номер 4 в ХАМАС. Номера 3, 2 и 1 — в пути. Все смертны, мы доберёмся до всех», — сказал премьер.

Ранее Нетаньяху заявил, что военная операция ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа может быть завершена через один-два месяца.

Министерство здравоохранения анклава сообщало, что более 30,9 тыс. человек погибли с начала военной операции израильских сил в секторе Газа.

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