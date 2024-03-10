Нетаньяху заявил, что операция против ХАМАС может завершиться через пару месяцев
- AP
«Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. Займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», — сказал он в интервью Politico.
Ранее американский лидер Джо Байден отметил, что Нетаньяху обязан уделять больше внимания безопасности гражданского населения сектора Газа, которое гибнет из-за боевых действий.
До этого Нетаньяху заявил о намерении расширить зону боевых действий в секторе Газа.