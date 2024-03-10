Байден: Нетаньяху обязан уделять больше внимания безопасности жителей Газы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обязан уделять больше внимания безопасности гражданского населения сектора Газа, которые гибнут из-за боевых действий, заявил американский лидер Джо Байден.

Об этом сообщает MSNBC.

По словам Байдена, у Нетаньяху есть право защищать Израиль и продолжать преследовать движение ХАМАС, но он должен уделять больше внимания «невинным жизням, погибающим из-за предпринятых действий».

Американский президент добавил, что хочет видеть прекращение огня на шестинедельный период в обмен на обмен пленными до Рамадана, который начинается 11 марта в 2024 году.

Ранее Нетаньяху заявил о намерении расширить зону боевых действий в секторе Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международные организации в игнорировании убийств женщин и детей в секторе Газа.