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Нетаньяху заявил о намерении расширить зону боевых действий в секторе Газа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении расширить зону боевых действий в секторе Газа.
Нетаньяху заявил о намерении расширить зону боевых действий в секторе Газа
  • AP
  • © Avi Ohayon/GPO

Об этом он сказал на церемонии окончания курса боевых офицеров.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать против всех батальонов ХАМАС на всей территории сектора Газа, включая Рафах», — цитирует его РИА Новости.

Он также подверг критике тех, кто выступает против того, чтобы израильские войска вторглись в Рафах.

«Те, кто говорят нам не действовать в Рафахе, имеют в виду, что мы должны проиграть войну. Этого не произойдёт», — отметил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 30 800.

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