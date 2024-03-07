Нетаньяху заявил о намерении расширить зону боевых действий в секторе Газа
- AP
- © Avi Ohayon/GPO
Об этом он сказал на церемонии окончания курса боевых офицеров.
«Армия обороны Израиля продолжит действовать против всех батальонов ХАМАС на всей территории сектора Газа, включая Рафах», — цитирует его РИА Новости.
Он также подверг критике тех, кто выступает против того, чтобы израильские войска вторглись в Рафах.
«Те, кто говорят нам не действовать в Рафахе, имеют в виду, что мы должны проиграть войну. Этого не произойдёт», — отметил Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 30 800.