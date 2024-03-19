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Путин: страны Запада использовали против России террористические группировки

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Российский президент Владимир Путин заявил, что страны Запада использовали против России террористические группировки, поощряя их агрессию в отношении страны.
Путин: страны Запада использовали против России террористические группировки
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

«В своё время Запад активно использовал в своих интересах разного рода трансграничные, радикальные террористические группировки, в том числе поощрял их агрессию против России», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что народ России ждёт от спецслужб результативных действий в ответ на стоящие перед страной вызовы.

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