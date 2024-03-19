Путин: страны Запада использовали против России террористические группировки
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
«В своё время Запад активно использовал в своих интересах разного рода трансграничные, радикальные террористические группировки, в том числе поощрял их агрессию против России», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что народ России ждёт от спецслужб результативных действий в ответ на стоящие перед страной вызовы.