Путин: страны Запада использовали против России террористические группировки

Российский президент Владимир Путин заявил, что страны Запада использовали против России террористические группировки, поощряя их агрессию в отношении страны.

Об этом глава государства сказал в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

«В своё время Запад активно использовал в своих интересах разного рода трансграничные, радикальные террористические группировки, в том числе поощрял их агрессию против России», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что народ России ждёт от спецслужб результативных действий в ответ на стоящие перед страной вызовы.