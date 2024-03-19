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Путин: народ России ждёт от спецслужб результативных действий в ответ на вызовы

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Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что народ России ждёт от спецслужб результативных действий в ответ на стоящие перед страной вызовы.
Путин: народ России ждёт от спецслужб результативных действий в ответ на вызовы
  • globallookpress.com

Об этом глава государства сказал в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

Как отметил российский лидер, основной гарантией успешного решения стоящих перед Россией вызовов являются защита суверенитета страны и безопасность граждан.

«Поэтому народ России ждёт от ФСБ, от сотрудников всех российских спецслужб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что все попытки проникновения на территорию России диверсионно-разведывательных банд провалились.

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