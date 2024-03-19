Путин: народ России ждёт от спецслужб результативных действий в ответ на вызовы
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Об этом глава государства сказал в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
Как отметил российский лидер, основной гарантией успешного решения стоящих перед Россией вызовов являются защита суверенитета страны и безопасность граждан.
«Поэтому народ России ждёт от ФСБ, от сотрудников всех российских спецслужб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий», — подчеркнул он.
Ранее Путин заявил, что все попытки проникновения на территорию России диверсионно-разведывательных банд провалились.