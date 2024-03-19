Канцлер ФРГ Шольц: для переговоров с Путиным должен быть правильный момент

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным нужен «правильный момент».

Об этом он сказал в ходе конференции Europe 2024 в Берлине.

Шольц рассказал, что он, как и президент Франции Эммануэль Макрон, в последний раз общался с российским лидером «более года назад».

«Мы оба сказали, что мы это сделаем снова, но момент для этого должен быть правильным», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Шольц не изменил своей позиции касательно отправки войск на Украину.

В конце февраля Шольц заявил, что на Украине не будет ни немецких военных, ни войск НАТО.