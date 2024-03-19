Канцлер ФРГ Шольц: для переговоров с Путиным должен быть правильный момент
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Об этом он сказал в ходе конференции Europe 2024 в Берлине.
Шольц рассказал, что он, как и президент Франции Эммануэль Макрон, в последний раз общался с российским лидером «более года назад».
«Мы оба сказали, что мы это сделаем снова, но момент для этого должен быть правильным», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Шольц не изменил своей позиции касательно отправки войск на Украину.
В конце февраля Шольц заявил, что на Украине не будет ни немецких военных, ни войск НАТО.