Кабмин ФРГ: Шольц не изменил своей позиции касательно отправки войск на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц не изменил своей позиции касательно отправки войск на Украину.

Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Нет, позиция канцлера на этот счёт никоим образом не изменилась», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, имеет свою точку зрения.

В конце февраля Шольц заявил, что на Украине не будет ни немецких военных, ни войск НАТО.

Ранее Хебештрайт подтвердил встречу 15 марта в формате «Веймарского треугольника», в рамках которой Шольц встретится с Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.