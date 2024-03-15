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Кабмин ФРГ: Шольц не изменил своей позиции касательно отправки войск на Украину

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Канцлер Германии Олаф Шольц не изменил своей позиции касательно отправки войск на Украину.
Кабмин ФРГ: Шольц не изменил своей позиции касательно отправки войск на Украину
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Нет, позиция канцлера на этот счёт никоим образом не изменилась», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, имеет свою точку зрения. 

В конце февраля Шольц заявил, что на Украине не будет ни немецких военных, ни войск НАТО.

Ранее Хебештрайт подтвердил встречу 15 марта в формате «Веймарского треугольника», в рамках которой Шольц встретится с Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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