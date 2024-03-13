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Кабмин ФРГ подтвердил встречу Шольца, Макрона и Туска по Украине

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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил встречу 15 марта в формате «Веймарского треугольника».
Кабмин ФРГ подтвердил встречу Шольца, Макрона и Туска по Украине
  • Gettyimages.ru

«Канцлер ФРГ встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в формате «Веймарского треугольника» в ведомстве федерального канцлера», — цитирует его ТАСС.

По словам Хебештрайта, главной темой переговоров станет поддержка Украины.

Ранее Politico сообщало, что Макрон, Шольц и Туск проведут 15 марта встречу по Украине.

Высокопоставленный немецкий чиновник в комментарии изданию отметил, что по итогам переговоров не ожидается подписания документов или соглашений.

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