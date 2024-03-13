Кабмин ФРГ подтвердил встречу Шольца, Макрона и Туска по Украине
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«Канцлер ФРГ встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в формате «Веймарского треугольника» в ведомстве федерального канцлера», — цитирует его ТАСС.
По словам Хебештрайта, главной темой переговоров станет поддержка Украины.
Ранее Politico сообщало, что Макрон, Шольц и Туск проведут 15 марта встречу по Украине.
Высокопоставленный немецкий чиновник в комментарии изданию отметил, что по итогам переговоров не ожидается подписания документов или соглашений.