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Politico: Макрон, Шольц и Туск проведут 15 марта встречу по Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск и канцлер ФРГ Олаф Шольц запланировали на 15 марта встречу в Берлине, посвящённую обсуждению ситуации на Украине.
Politico: Макрон, Шольц и Туск проведут 15 марта встречу по Украине
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, это будет первая встреча в формате «веймарского треугольника» с тех пор, как Туск стал премьером.

Высокопоставленный немецкий чиновник отметил, что по итогам переговоров не ожидается подписания документов или соглашений.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон готов полностью «ощипать» собственную армию ради поставок вооружения ВСУ.

Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Макрона трусом на фоне планов европейского политика посетить Киев.

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