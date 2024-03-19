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В Кремле проанализируют информацию о планах ЕС ввести пошлины на зерно из России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проанализируют публикацию о планах Европейского союза взимать пошлину на импорт зерна из России.
В Кремле проанализируют информацию о планах ЕС ввести пошлины на зерно из России
  • Gettyimages.ru

Газета Financial Times писала, что ЕС будет взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну.

Песков заявил, что в Кремле видели эти сообщения.

«Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться и будет ли вообще», — сказал он.

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала российские власти ввести ввозные пошлины для вина из государств — членов НАТО в 200%.

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