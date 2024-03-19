В Кремле проанализируют информацию о планах ЕС ввести пошлины на зерно из России
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Газета Financial Times писала, что ЕС будет взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну.
Песков заявил, что в Кремле видели эти сообщения.
«Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться и будет ли вообще», — сказал он.
Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала российские власти ввести ввозные пошлины для вина из государств — членов НАТО в 200%.