The Hill возмутило, что заблокированный на Западе RT повсюду рекламируется в Мехико

Американское издание The Hill возмутилось, что заблокированный на Западе RT повсюду рекламируется на улицах Мехико.

В материале отмечается, что реклама RT среди прочего появляется в метро мексиканской столицы, перевозящем около 1 млрд человек в год.

При этом бывший американский посол в Мексике Марта Барсена заявила изданию, что после запрета на вещание в Европе, США и Канаде RT и Sputnik усилили своё присутствие во всей Латинской Америке.

До этого бывшая глава МИД Испании Ана Паласио в статье для El Mundo признала успехи RT в этом регионе.

Стоит отметить, что RT в огромном Мехико рекламируется не только в метро.

Las noticias no tienen fronteras в переводе с испанского означает «Новости не имеют границ».

В декабре 2023 года испанская газета El Periódico de Catalunya писала, что RT и Sputnik оказывают влияние «на всю Латинскую Америку».