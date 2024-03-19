The Hill возмутило, что заблокированный на Западе RT повсюду рекламируется в Мехико
- AFP
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В материале отмечается, что реклама RT среди прочего появляется в метро мексиканской столицы, перевозящем около 1 млрд человек в год.
При этом бывший американский посол в Мексике Марта Барсена заявила изданию, что после запрета на вещание в Европе, США и Канаде RT и Sputnik усилили своё присутствие во всей Латинской Америке.
До этого бывшая глава МИД Испании Ана Паласио в статье для El Mundo признала успехи RT в этом регионе.
Стоит отметить, что RT в огромном Мехико рекламируется не только в метро.
Las noticias no tienen fronteras в переводе с испанского означает «Новости не имеют границ».
В декабре 2023 года испанская газета El Periódico de Catalunya писала, что RT и Sputnik оказывают влияние «на всю Латинскую Америку».