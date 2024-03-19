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The Hill возмутило, что заблокированный на Западе RT повсюду рекламируется в Мехико

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Американское издание The Hill возмутилось, что заблокированный на Западе RT повсюду рекламируется на улицах Мехико.
The Hill возмутило, что заблокированный на Западе RT повсюду рекламируется в Мехико
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

В материале отмечается, что реклама RT среди прочего появляется в метро мексиканской столицы, перевозящем около 1 млрд человек в год.

При этом бывший американский посол в Мексике Марта Барсена заявила изданию, что после запрета на вещание в Европе, США и Канаде RT и Sputnik усилили своё присутствие во всей Латинской Америке.

До этого бывшая глава МИД Испании Ана Паласио в статье для El Mundo признала успехи RT в этом регионе.

Стоит отметить, что RT в огромном Мехико рекламируется не только в метро.

Las noticias no tienen fronteras в переводе с испанского означает «Новости не имеют границ».

В декабре 2023 года испанская газета El Periódico de Catalunya писала, что RT и Sputnik оказывают влияние «на всю Латинскую Америку».

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