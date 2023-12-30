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Periódico de Catalunya: RT и Sputnik оказывают влияние на всю Латинскую Америку

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RT и Sputnik оказывают влияние «на всю Латинскую Америку», пишет испанская газета El Periódico de Catalunya.

Статья проиллюстрирована рекламной кампанией RT с лозунгом «Новости не имеют границ», которая сейчас идёт в Мексике и призывает граждан читать и смотреть RT.

«RT и Sputnik, бесспорно, имеют важное значение в испаноговорящих странах, о чём говорят статистические данные… Влияние RT в социальных сетях также внушительно», — говорится в публикации.

Кроме того, газета напомнила про обучение испанской редакцией RT местных журналистов в Никарагуа, а также заявила о передовых технологиях, которые использует RT в телевещании в Аргентине.

Газета отмечает, что российские СМИ «обладают неограниченным доступом к аудитории Латиноамериканского региона» и способствуют распространению мнения о том, что «не стоит вмешиваться в конфликт на Украине или вводить санкции против России».

Ранее Госдеп США признал успех RT и Sputnik в Латинской Америке и увидел, что журналисты «пытаются действовать тайно».

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