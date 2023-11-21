Госдеп США признал успех RT и Sputnik в Латинской Америке и увидел, что журналисты «пытаются действовать тайно».

Об этом написал в статье для «Голоса Америки»* спецпредставитель Госдепа США Джеймс Рубин.

По его словам, усилия России являются «долгосрочной, хорошо финансируемой кампанией по дезинформации». Охватывает она по меньшей мере 13 стран, говорится в тексте.

RT и Sputnik в этот раз «пытаются действовать тайно», подчёркивается в публикации.

«Создают контент в России и «легализуют» его через латиноамериканских журналистов», — отмечает Рубин.

Ранее глава Южного командования ВС США Лора Ричардсон также пожаловалась на успехи RT в Латинской Америке.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.