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Глава Южного командования США снова пожаловалась на успехи RT в Латинской Америке

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Главе Южного командования ВС США Лоре Ричардсон всё ещё не даёт покоя RT, теперь она жалуется на преимущество России в «способности подрывать демократию посредством дезинформации».

Выступая перед студентами в Университете Флориды, Ричардсон отметила, что в девяти регионах Латинской Америки есть российская техника, к примеру вертолёты или пусковые установки. В том числе на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле, но даже это, по её словам, не самое главное.

«Где [Россия] действительно имеет преимущество, так это в её способности подрывать демократию посредством дезинформации. Такие платформы, как RT и другие нетрадиционные источники новостей, распространяют намеренную ложь», — сказала она.

Также Ричардсон заявила, что Россия и Китай всеми силами пытаются заменить США в качестве «предпочтительного партнёра» в этом регионе», пишет аргентинский портал Infobae.

Ранее глава Южного командования ВС США обвинила журналистов RT en Español, Sputnik Mundo и teleSUR в распространении дезинформации и «подрыве демократии» в Западном полушарии.

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