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Аналитик Меркурис: Россия разрушает укрепрайоны ВСУ планирующими бомбами

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Российские планирующие авиабомбы эффективно разрушают украинские укрепрайоны и наносят большой урон войскам противника.

Об этом в своём блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис. 

«Планирующие бомбы, которые сбрасывает на ВСУ российская авиация, представляют смертельную угрозу, как бы сильно ни пытались окапываться украинские военные», — сказал он.

Ранее Меркурис заявил, что после истощения ПВО ВСУ Россия начнёт массовые удары ракетами и БПЛА.

Также он отметил, что Россия уничтожает французские установки CAESAR на Украине.

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