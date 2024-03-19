Аналитик Меркурис: Россия разрушает укрепрайоны ВСУ планирующими бомбами
Об этом в своём блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Планирующие бомбы, которые сбрасывает на ВСУ российская авиация, представляют смертельную угрозу, как бы сильно ни пытались окапываться украинские военные», — сказал он.
Ранее Меркурис заявил, что после истощения ПВО ВСУ Россия начнёт массовые удары ракетами и БПЛА.
Также он отметил, что Россия уничтожает французские установки CAESAR на Украине.