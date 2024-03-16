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Эксперт Меркурис: Россия уничтожает французские установки CAESAR на Украине

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Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что российская армия регулярно ликвидирует французские гаубицы CAESAR.
Эксперт Меркурис: Россия уничтожает французские установки CAESAR на Украине
  • AP
  • © Libkos

«Франция передала существенное количество гаубиц CAESAR Украине. Каждый день поступают сообщения о том, что всё больше и больше таких установок уничтожаются россиянами на передовой», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, всего несколько дней назад ВС России подорвали как раз две такие САУ. 

Специалист отметил, что данная ситуация и траты французской стороны указывают на то, что вряд ли Франция сможет собрать и снабдить боеспособный экспедиционный корпус для действительно эффективной помощи киевским властям.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что Франция косвенно принимает участие в украинском конфликте.

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