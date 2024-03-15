Песков: Франция косвенно принимает участие в украинском конфликте

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что Франция косвенно принимает участие в украинском конфликте.

Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия является для страны противником, Песков отметил, что это очевидно для Парижа, поскольку французская сторона уже втянута в конфликт на Украине.

«Она косвенно принимает участие в этой войне, ну и, судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлечённости», — сказал Песков.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что слова Макрона о возможности отправки западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях являются безумными мечтами.

Сообщалось, что почти 60% жителей Франции в ходе опроса выразили мнение, что Макрон зашёл слишком далеко в помощи Украине.