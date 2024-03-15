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Нарышкин — о словах Макрона про военных НАТО на Украине: безумные мечты

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях являются безумными мечтами.
Нарышкин — о словах Макрона про военных НАТО на Украине: безумные мечты
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом он сказал в ходе круглого стола по истории иностранной военной интервенции в период Гражданской войны.

Нарышкин посоветовал Макрону, министру иностранных дел Франции Стефану Сежурне, а также главам прибалтийских стран почитать произведения писателя Константина Паустовского.

«Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний», — цитирует его РИА Новости.

Ранее почти 60% жителей Франции в ходе опроса выразили мнение, что Макрон зашёл слишком далеко в помощи Украине.

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