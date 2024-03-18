Меркурис: после истощения ПВО ВСУ Россия начнёт массовые удары ракетами и БПЛА
- РИА Новости
«Нам поступают сообщения о том... что запасы ракет для систем ПВО Украины начинают падать до критического уровня. К концу марта украинцы будут вынуждены экономить оставшиеся боеприпасы, что позволит россиянам наносить всё больше и больше ударов ракетами и дронами на Украине, украинцы будут не в состоянии что-либо противопоставить этому», — сказал Меркурис в своём блоге.
Британская газета The Telegraph ранее писала, что у Украины закончатся ракеты для систем ПВО к концу марта.