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Меркурис: после истощения ПВО ВСУ Россия начнёт массовые удары ракетами и БПЛА

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Российская армия начнёт массовые удары по стратегическим объектам на Украине после того, как запасы боеприпасов для ПВО ВСУ иссякнут, считает британский эксперт Александр Меркурис.
Меркурис: после истощения ПВО ВСУ Россия начнёт массовые удары ракетами и БПЛА
  • РИА Новости

«Нам поступают сообщения о том... что запасы ракет для систем ПВО Украины начинают падать до критического уровня. К концу марта украинцы будут вынуждены экономить оставшиеся боеприпасы, что позволит россиянам наносить всё больше и больше ударов ракетами и дронами на Украине, украинцы будут не в состоянии что-либо противопоставить этому», — сказал Меркурис в своём блоге.

Британская газета The Telegraph ранее писала, что у Украины закончатся ракеты для систем ПВО к концу марта.

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