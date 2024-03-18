Столтенберг признал роль НАТО в нанесённом ущербе Черноморскому флоту

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал роль альянса в нанесении ущерба российскому флоту в Чёрном море и препятствии свободе навигации.

«Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России в Чёрном море», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский Су-30 поднимался на перехват самолётов ВВС Британии над Чёрным морем.

Кроме того, сообщалось, что американский высотный разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk «работал вплотную к Сочи», изредка смещаясь под Севастополь.

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску признал, что Россия продолжает доминировать в Чёрном море, а у НАТО нет сил для перехвата контроля.