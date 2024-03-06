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Экс-президент Румынии Бэсеску признал, что Россия доминирует в Чёрном море

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Бывший президент Румынии Траян Бэсеску признал, что Россия продолжает доминировать в Чёрном море, а у НАТО нет сил для перехвата контроля.
Экс-президент Румынии Бэсеску признал, что Россия доминирует в Чёрном море
  • Gettyimages.ru

«У России есть подводные лодки в Чёрном море, не ориентируйтесь на силу, которую вы видите на поверхности воды, никто не знает, сколько их, никто не знает, каким военным потенциалом они обладают», — заявил он в интервью телеканалу Digi 24.

Бэсеску добавил, что говорить о потере Россией контроля над Черноморским регионом могут только оптимисты. По его словам, Москва не разрешает свободное судоходство, поэтому корабли передвигаются вдоль побережья, что является сложным.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направит Украине €1,5 млн на «обеспечение безопасности на море».

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