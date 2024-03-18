Президент Ирана Раиси поздравил Путина с победой на выборах

Президент Ирана Ибрагим Раиси поздравил действующего президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Ирана в Москве.

«Президент Ирана направил поздравления в связи с убедительной победой на выборах и переизбранием Владимира Путина на пост президента России», — говорится в заявлении.

Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул направила Владимиру Путину поздравление с убедительной победой на выборах президента России.

До этого Путина с победой на выборах поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.