Президент Ирана Раиси поздравил Путина с победой на выборах
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба посольства Ирана в Москве.
«Президент Ирана направил поздравления в связи с убедительной победой на выборах и переизбранием Владимира Путина на пост президента России», — говорится в заявлении.
Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул направила Владимиру Путину поздравление с убедительной победой на выборах президента России.
До этого Путина с победой на выборах поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.