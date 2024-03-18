Глава Гагаузии Гуцул поздравила Путина с победой на выборах

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул направила Владимиру Путину поздравление с убедительной победой на выборах президента России.

Гуцул отметила, что переизбрание Путина на пост главы российского государства свидетельствует об активной поддержке проводимого им курса, направленного на социально-экономическое развитие и укрепление страны на международной арене.

«От имени гагаузского народа и от себя лично направляю искренние поздравления по случаю вашей убедительной победы на выборах президента Российской Федерации», — написала она в личном Telegram-канале.

Ранее Путина с убедительной победой на выборах поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.