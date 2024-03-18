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Президент Узбекистана Мирзиёев поздравил Путина с победой на выборах

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил действующего президента России Владимира Путина с убедительной победой на выборах главы государства.
Президент Узбекистана Мирзиёев поздравил Путина с победой на выборах
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба узбекистанского лидера.

«Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на состоявшихся президентских выборах», — говорится в сообщении. 

Мирзиёев отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования на выборах продемонстрировали высокое доверие и решительную поддержку россиянами политического курса Путина.

Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов.

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