Президент Узбекистана Мирзиёев поздравил Путина с победой на выборах
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба узбекистанского лидера.
«Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на состоявшихся президентских выборах», — говорится в сообщении.
Мирзиёев отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования на выборах продемонстрировали высокое доверие и решительную поддержку россиянами политического курса Путина.
Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов.