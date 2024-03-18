Путин лидирует на выборах с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В свою очередь, кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,83%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,21%.

Владимира Путина с победой на выборах уже поздравил ряд лидеров. Например, свои поздравления ему выразили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, президент Боливии Луис Арсе.