Президент Таджикистана Рахмон поздравил Путина с переизбранием
«Искренне поздравляю вас с безоговорочной победой на президентских выборах», — цитирует его РИА Новости.
По словам Рахмона, результаты голосования являются ярким доказательством высокого политического авторитета и широкой поддержки российским обществом государственного курса Путина, который направлен на обеспечение стабильного развития государства и укрепление его международных позиций.
Ранее премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн тепло поздравил Путина с убедительной победой на выборах.