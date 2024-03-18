Президент Таджикистана Рахмон поздравил Путина с переизбранием

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил действующего российского лидера Владимира Путина с победой на выборах.

«Искренне поздравляю вас с безоговорочной победой на президентских выборах», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рахмона, результаты голосования являются ярким доказательством высокого политического авторитета и широкой поддержки российским обществом государственного курса Путина, который направлен на обеспечение стабильного развития государства и укрепление его международных позиций.

Ранее премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн тепло поздравил Путина с убедительной победой на выборах.