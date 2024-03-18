Генерал ВСУ: Киев мог бы предложить Западу разместить на Украине ядерное оружие
- AFP
Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Прямой».
По мнению Кривоноса, украинскому руководству следует выйти на новый уровень общения с американскими и британскими партнёрами.
«Давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины», — сказал он.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина со времён СССР сохранила потенциал для производства ядерного оружия.