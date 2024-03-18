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Генерал ВСУ: Киев мог бы предложить Западу разместить на Украине ядерное оружие

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Генерал украинских вооружённых сил в отставке Сергей Кривонос заявил, что киевские власти могли бы предложить западным партнёрам разместить на Украине носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы.
Генерал ВСУ: Киев мог бы предложить Западу разместить на Украине ядерное оружие
  • AFP

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Прямой».

По мнению Кривоноса, украинскому руководству следует выйти на новый уровень общения с американскими и британскими партнёрами.

«Давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины», — сказал он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина со времён СССР сохранила потенциал для производства ядерного оружия.

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