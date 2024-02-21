МИД России: Украина сохранила потенциал для производства ядерного оружия

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина со времён СССР сохранила потенциал для производства ядерного оружия.

Слова дипломата приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности украинская сторона делала постоянные вбросы на тему восстановления ядерного статуса Украины.

Она подчеркнула, что международному сообществу необходимо крайне серьёзно относиться к таким опасным заявлениям Киева.

«Тем более что у Украины со времён СССР ещё сохранился научный и производственный потенциал для производства ядерных вооружений», — заключила Захарова.

Ранее замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия.

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев отметил, что Киеву не следует и мечтать, Россия не откажется от своего ядерного щита в одностороннем порядке.