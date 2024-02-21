МИД России: Украина сохранила потенциал для производства ядерного оружия
- РИА Новости
Слова дипломата приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова напомнила, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности украинская сторона делала постоянные вбросы на тему восстановления ядерного статуса Украины.
Она подчеркнула, что международному сообществу необходимо крайне серьёзно относиться к таким опасным заявлениям Киева.
«Тем более что у Украины со времён СССР ещё сохранился научный и производственный потенциал для производства ядерных вооружений», — заключила Захарова.
Ранее замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия.
Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев отметил, что Киеву не следует и мечтать, Россия не откажется от своего ядерного щита в одностороннем порядке.