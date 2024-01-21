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Бондарев назвал идею Киева об отказе России от ядерного щита бредом сумасшедшего

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Киеву не следует и мечтать, Россия не откажется от своего ядерного щита в одностороннем порядке, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Бондарев назвал идею Киева об отказе России от ядерного щита бредом сумасшедшего
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Россия никогда в одностороннем порядке не откажется от своего ядерного щита», — подчеркнул Бондарев, добавив, что он необходим для защиты от Запада, а не для нападения на него.

По его словам, это реальная гарантия, что никто в здравом уме не покусится на прямой конфликт с Россией.

При этом Бондарев отметил, что разумнее было бы требовать всеобщего запрета ядерного оружия, и в первую очередь запретить его использовать Соединённым Штатам, которые единственными в мире использовали ядерные бомбы против жителей двух городов Японии.

Ранее замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия.

19 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведён до 95%.

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