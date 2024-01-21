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Замглавы Минобороны Украины: Россия должна отказаться от ядерного оружия

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Замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия.

Он отметил, что любой конфликт всегда заканчивается за столом переговоров, и украинский не будет исключением.

«Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия», — заявил украинский генерал в интервью Der Tagesspiegel.

При этом Украина, по мнению Гаврилюка, должна «восстановить» границы 1991 года, а против России должны быть применены «превентивные механизмы». Политик не стал уточнять, что именно он имеет в виду.

9 января министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва поддерживает на высоком уровне боеготовность ядерной триады, это обеспечивает стратегический баланс в мире.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведён до 95%. Президент добавил, что в морском компоненте эти показатели доведены почти до 100%.

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