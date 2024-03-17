Премьер Израиля Нетаньяху обвинил Запад в потере памяти и совести
Об этом пишет Financial Times.
Нетаньяху заявил, что некоторые западные союзники забывают о «монстрах из ХАМАС» и настаивают на проведении в Израиле выборов, которые могут привести страну к поражению.
«Эти люди пытаются добиться проведения выборов, хотя прекрасно понимают, что они парализуют страну на полгода и приведут к прекращению операции», — отметил он.
Ранее издание Axios писало, что Нетаньяху отказался брать на себя обязательства проведения досрочных выборов в Израиле, таким образом он отверг призывы лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера.