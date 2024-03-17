RT в Telegram
Подпишись

Премьер Израиля Нетаньяху обвинил Запад в потере памяти и совести

Короткая ссылка
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил западных союзников в потере памяти и совести.

Об этом пишет Financial Times.

Нетаньяху заявил, что некоторые западные союзники забывают о «монстрах из ХАМАС» и настаивают на проведении в Израиле выборов, которые могут привести страну к поражению.

«Эти люди пытаются добиться проведения выборов, хотя прекрасно понимают, что они парализуют страну на полгода и приведут к прекращению операции», — отметил он.

Ранее издание Axios писало, что Нетаньяху отказался брать на себя обязательства проведения досрочных выборов в Израиле, таким образом он отверг призывы лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить