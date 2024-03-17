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Axios: Нетаньяху не готов проводить досрочные выборы в Израиле

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался брать на себя обязательства проведения досрочных выборов в Израиле, таким образом он отверг призывы лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера.
Axios: Нетаньяху не готов проводить досрочные выборы в Израиле
  • AP

Как пишет Axios, свою позицию по выборам Нетаньяху выразил в эфире CNN. Вместе с этим недавние опросы в Израиле показали, что более 65% израильтян поддерживают идею досрочных выборов после завершения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Согласно исследованиям общественного мнения, если бы выборы состоялись сегодня, то Нетаньяху и его коалиция потерпели бы поражение.

Портал напоминает, что в ежегодном докладе Национальной разведки США американские аналитики отметили растущее «недоверие к способности Нетаньяху управлять» страной, а некоторые спецслужбы даже ожидают крупных протестов в Израиле с требованием отставки нынешнего премьера.

Чак Шумер ранее резко раскритиковал премьер-министра Израиля и призвал израильские власти провести выборы. Коалиция Нетаньяху больше не отвечает потребностям еврейского государства после 7 октября, убеждён конгрессмен.

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