Конгрессмен Шумер раскритиковал Нетаньяху и призвал провести выборы в Израиле

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призвал израильские власти провести выборы. Коалиция Нетаньяху больше не отвечает потребностям еврейского государства после 7 октября, убеждён конгрессмен.

Телеканал CNN обращает внимание на то, что Шумер — «самый высокопоставленный выборный чиновник еврейского происхождения в Америке».

По мнению сенатора, с момента начала палестино-израильского конфликта мир радикально изменился, и сейчас израильский народ «задыхается» от политики руководства, которое «застряло в прошлом».

Израильская правящая партия «Ликуд» ответила на слова Шумера заявлением о том, что «Израиль — не банановая республика, а независимая и гордая демократия». Власти также надеются, что американский конгрессмен «будет уважать избранное правительство Израиля, а не подрывать его».

Как ранее заявил Биньямин Нетаньяху, Израиль проведёт операцию в городе Рафах на юге сектора Газа для победы над движением ХАМАС, но позволит гражданскому населению покинуть опасные районы.

По информации Politico, президент США Джо Байден может рассмотреть ограничение военной помощи Израилю, если тот расширит наземную операцию в секторе Газа на город Рафах на юге анклава.