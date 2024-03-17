Бизнесмен Дотком: Запад забывает об уязвимости своей инфраструктуры

Западные политики забыли об уязвимости инфраструктуры, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Неужели западные стратеги забыли, насколько уязвима их собственная инфраструктура?» — написал он в соцсети Х.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Запад выбрал врагом Россию, так как это нужно было США и НАТО.