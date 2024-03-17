Французский политик Филиппо объяснил, зачем Запад сделал врагом Россию

Запад выбрал врагом Россию, так как это нужно было США и НАТО, заявил французский политик Флориан Филиппо.

«У нас огромные долги, у нас нет денег на больницу, у нас нет денег на наших фермеров, у нас нет денег на пенсии, у нас нет денег на наши государственные службы, но зато мы с удовольствием вкладываем миллиарды в НАТО. Мы сумасшедшие», — сказал он «Известиям».

Филиппо отметил, что НАТО контролирует каждую страну, как раба.

По его словам, альянс должен был прекратить своё существование после распада СССР, но продолжил существовать, так как США таким образом проще найти или придумать угрозу, а также оправдать свои военные инвестиции и вторжения в другие страны.

«Врагом выбрали Россию. Думаю, к 2030 году врагами будут Россия и Китай. Но Франция не должна участвовать в этой игре», — заключил политик.

Ранее Филиппо после интервью президента Франции Эммануэля Макрона призвал сказать правду о конфликте на Украине.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что Франция косвенно принимает участие в украинском конфликте.

Филиппо заявил, что французам пора выйти на марш, чтобы выразить своё несогласие с агрессивной антироссийской риторикой президента Эммануэля Макрона.