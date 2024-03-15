Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X призвал сказать правду о конфликте на Украине после того, как президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью на тему украинского конфликта.

«Вчера вечером, всего за 30 минут, Макрон произнёс не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине! О Минских соглашениях, о реальной степени угрозы, об управлении страхом, о деньгах», — написал он.

По словам политика, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, необходимо начать говорить правду о конфликте на Украине.

«Очень важно восстановить правду, если мы хотим вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны!» — написал Филиппо.

Ранее политик Флориан Филиппо заявил, что договор о безопасности с Киевом приведёт Францию к краху.