Глава МИД Латвии посоветовал Великобритании ввести призыв в армию

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш посоветовал британским властям ввести призыв в армию для сдерживания России.

«Мы настоятельно рекомендуем поступить так», — цитирует его The Telegraph.

Министр добавил, что Лондону придётся увеличить расходы на оборону страны. Также Кариньш призвал НАТО рассмотреть модель тотальной обороны, при которой граждане могут быть призваны в кратчайшие сроки.

Ранее Financial Times со ссылкой на исследование, проведённое исследовательским институтом IFO написала, что Европе нужны €56 млрд в год, чтобы достичь цели по расходам НАТО.