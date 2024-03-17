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Глава МИД Латвии посоветовал Великобритании ввести призыв в армию

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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш посоветовал британским властям ввести призыв в армию для сдерживания России.
Глава МИД Латвии посоветовал Великобритании ввести призыв в армию
  • Gettyimages.ru

«Мы настоятельно рекомендуем поступить так», — цитирует его The Telegraph.

Министр добавил, что Лондону придётся увеличить расходы на оборону страны. Также Кариньш призвал НАТО рассмотреть модель тотальной обороны, при которой граждане могут быть призваны в кратчайшие сроки.

Ранее Financial Times со ссылкой на исследование, проведённое исследовательским институтом IFO написала, что Европе нужны €56 млрд в год, чтобы достичь цели по расходам НАТО.

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