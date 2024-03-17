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FT: Европе нужны €56 миллиардов в год, чтобы достичь цели по расходам НАТО

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Европейским государствам-членам НАТО необходимы дополнительные €56 млрд в год для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону в 2% от ВВП.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование, проведённое исследовательским институтом IFO.

Как отмечается в материале, сейчас страны альянса обязались выделять на оборону по 2% ВВП, но не все выполняют это требование.

Также уточняется, что европейским членам НАТО нужно найти дополнительные €56 млрд в год, чтобы достичь цели альянса по расходам на оборону, но за последнее десятилетие дефицит сократился вдвое.

14 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что европейские страны альянса и Канада в этом году вложат в оборону $470 млрд — 2% от их суммарного ВВП.

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