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Трамп заявил, что в случае его поражения на выборах США ждёт «кровавая баня»

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Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае его поражения на выборах страну ждёт «кровавая баня».

Об этом сообщил корреспондент The New York Times Майкл Голд.

«Если меня не изберут, то случится «кровавая баня» — это будет наименьшее из всего (что произойдёт. — RT)», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее американский политик Майк Пенс, занимавший пост вице-президента при администрации экс-лидера США Трампа, заявил, что не станет поддерживать бывшего соратника на предстоящих выборах главы США.

14 марта президент США Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту.

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