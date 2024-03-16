Майк Пенс заявил, что не будет поддерживать кандидатуру Трампа на выборах
- AP
- © Mike Stewart
Как сообщает телеканал Fox News, отношения Пенса с Трампом испортились после того, как экс-президент попытался добиться отмены итогов выборов, на которых уступил нынешнему американскому лидеру Джо Байдену.
«Неудивительно, что я не буду поддерживать Дональда Трампа в этом году», — заявил Пенс.
Ранее стало известно об обещании Трампа освободить участников штурма Капитолия в случае своей победы на выборах.