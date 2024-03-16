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Майк Пенс заявил, что не будет поддерживать кандидатуру Трампа на выборах

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Американский политик Майк Пенс, занимавший пост вице-президента при администрации экс-лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил, что не станет поддерживать бывшего соратника на предстоящих выборах главы США.
Майк Пенс заявил, что не будет поддерживать кандидатуру Трампа на выборах
  • AP
  • © Mike Stewart

Как сообщает телеканал Fox News, отношения Пенса с Трампом испортились после того, как экс-президент попытался добиться отмены итогов выборов, на которых уступил нынешнему американскому лидеру Джо Байдену.

«Неудивительно, что я не буду поддерживать Дональда Трампа в этом году», — заявил Пенс.

Ранее стало известно об обещании Трампа освободить участников штурма Капитолия в случае своей победы на выборах.

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