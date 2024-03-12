Трамп пообещал освободить участников штурма Капитолия в случае победы на выборах
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«Моими первыми действиями в качестве вашего следующего президента будут... освобождение незаконно заключённых в тюрьму заложников (участников штурма Капитолия. — RT) 6 января», — цитирует его ТАСС.
Также он пообещал в случае переизбрания сразу же закрыть американские границы для нелегальных мигрантов.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Трампа есть план урегулирования конфликта на Украине.
Также венгерский премьер добавлял, что Трамп пообещал не давать деньги Украине — и конфликт закончится.