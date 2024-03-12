Трамп пообещал освободить участников штурма Капитолия в случае победы на выборах

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social о намерении освободить участников штурма Капитолия, если одержит победу на грядущих президентских выборах.

«Моими первыми действиями в качестве вашего следующего президента будут... освобождение незаконно заключённых в тюрьму заложников (участников штурма Капитолия. — RT) 6 января», — цитирует его ТАСС.

Также он пообещал в случае переизбрания сразу же закрыть американские границы для нелегальных мигрантов.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Трампа есть план урегулирования конфликта на Украине.

Также венгерский премьер добавлял, что Трамп пообещал не давать деньги Украине — и конфликт закончится.