Подозреваемый в стрельбе в Пенсильвании взял заложников в Нью-Джерси
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Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, 26-летний Андре Гордон убил трёх человек, угнал автомобиль, пересёк границу штата, а после захватил трёх человек в заложники и забаррикадировался в одном из домов в Трентоне.
По информации полиции, Гордон знал двоих убитых, а третий был хозяином авто, которое он угнал.
Ранее сообщалось, что несколько человек получили смертельные ранения в результате нападения неизвестного вооружённого человека в населённом пункте Фолс-Тауншип в американском штате Пенсильвания.