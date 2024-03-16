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Подозреваемый в стрельбе в Пенсильвании взял заложников в Нью-Джерси

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Мужчина, которого подозревают в стрельбе в населённом пункте Фоллс-Тауншип в американском штате Пенсильвания, взял в заложники людей и забаррикадировался в доме в городе Трентоне, который располагается в штате Нью-Джерси.
Подозреваемый в стрельбе в Пенсильвании взял заложников в Нью-Джерси
  • AP
  • © Matt Rourke

Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, 26-летний Андре Гордон убил трёх человек, угнал автомобиль, пересёк границу штата, а после захватил трёх человек в заложники и забаррикадировался в одном из домов в Трентоне.

По информации полиции, Гордон знал двоих убитых, а третий был хозяином авто, которое он угнал.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили смертельные ранения в результате нападения неизвестного вооружённого человека в населённом пункте Фолс-Тауншип в американском штате Пенсильвания.

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