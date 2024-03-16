Несколько человек погибли в результате стрельбы на северо-востоке США

Несколько человек получили смертельные ранения в результате нападения неизвестного вооружённого человека в населённом пункте Фолс-Тауншип в американском штате Пенсильвания.

Об этом сообщает местное подразделение Fox News.

Уточняется, что вооружённый мужчина передвигается по городу на угнанном автомобиле. Он уже совершил несколько нападений в разных частях города. Точное число погибших и пострадавших пока не указывается.

По данным телеканала, стрельба произошла недалеко от места, где должен был пройти парад в честь Дня святого Патрика, из-за чего организаторы решили отменить мероприятие.

В настоящий момент полиция ведёт поиск преступника.

Ранее в Арканзасе в результате стрельбы на вечеринке погибли три человека.