Несколько человек погибли в результате стрельбы на северо-востоке США
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Об этом сообщает местное подразделение Fox News.
Уточняется, что вооружённый мужчина передвигается по городу на угнанном автомобиле. Он уже совершил несколько нападений в разных частях города. Точное число погибших и пострадавших пока не указывается.
По данным телеканала, стрельба произошла недалеко от места, где должен был пройти парад в честь Дня святого Патрика, из-за чего организаторы решили отменить мероприятие.
В настоящий момент полиция ведёт поиск преступника.
Ранее в Арканзасе в результате стрельбы на вечеринке погибли три человека.